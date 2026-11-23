Опубликовано видео заседания псковского суда по делу о контрабанде табака

18:48, 23 ноября 2026, ПАИ

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство заместителя начальника Псковской таможни о заключении гражданина РФ под стражу. УФСБ России по Псковской области опубликовало видео из зала суда при избрании меры пресечения.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Как сообщалось ранее, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ, – в контрабанде (в незаконном перемещении через государственную границу РФ) приобретённых в Республике Беларусь табачных изделий на сумму более 3,9 миллиона рублей для дальнейшей реализации на территории РФ, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Своей причастности к расследуемому преступлению подозреваемый не отрицает. В настоящее время проверяют информацию о его возможной причастности к аналогичным преступлениям.

Фигуранта уголовного дела заключили под стражу до 19 января 2027 года.