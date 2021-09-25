Терапевт рассказала, как следить за рационом питания после 50 лет
Главный терапевт Минздрава России, руководитель НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина рассказала, что после 50 лет тело начинает претерпевать множество изменений, поэтому необходимо следить за рационом питания. Об этом сообщили «Известия».
Драпкина отметила, что с возрастом замедляется метаболизм и ускоряется потеря мышечной и костной массы, что ведет к риску развития различных заболеваний.
Она подчеркнула, что для организма в тонусе необходимо уменьшать количество потребляемых калорий.
При сидячей работе и малоподвижном образе жизни стоит употреблять 1600 ккал в день, при активном образе жизни — 1800-2000.
Придерживаться жестких диет специалист не рекомендует, однако советует пересмотреть рацион: есть меньше колбас, чипсов, соусов, копченой рыбы, уменьшить употребление сахара и насыщенных жиров, которые есть в жирном мясе, готовых полуфабрикатах, маргарине, кондитерских изделиях.
Кроме того, терапевт рекомендует снизить потребление алкоголя и кофе.
В рацион врач советует включить овощи, фрукты, орехи, бобовые, рыбу, яйца, нежирные молочные продукты, полезные жиры, а также пить достаточное количество воды и больше двигаться.
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