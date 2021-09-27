ГОСТ для «умных» домов может появиться в России

07:27, 29 сентября 2021, ПАИ

К марту 2022 года в России может появиться ГОСТ для «умных» домов. Об этом пишет газета «Известия». Документ будет описывать оснащение домов смарт-системами, в нем также будут поправки в строительные нормы и правила (СНиП), закрепляющие следование стандарту.

Что должен описывать новый документ, в проекте дорожной карты не указано, как и конкретные изменения в СНиП. По словам представителей Минцифры, они находятся в постоянном диалоге с операторами связи и рассматривают различные предложения, направленные на развитие отрасли.

О планах введения дополнительного ГОСТа по «умному» дому и изменений в СНиПы, связанные с технологиями смарт-жилья, знают в Минпромторге, сообщил представитель ведомства.

«Данное предложение нами поддерживается, так как это необходимо для повышения управляемости и прозрачности деятельности отрасли ЖКХ, а также безопасности и комфорта проживания граждан. Внедрение технологий «умного» дома в перспективе позволит повысить прозрачность расчетов за ЖКХ, минимизировать количество ошибок при начислении платы, а также оптимизировать затраты жителей на жилищно-коммунальные услуги», — сказал он.