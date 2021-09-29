Игорь Шаймарданов рассказал о своем новом мультфильме «Русалка»

10:49, 29 сентября 2021, ПАИ

Член Союза художников и Союза театральных деятелей России петербуржец Игорь Шаймарданов в видеоинтервью ПАИ рассказал о своем новом мультфильме «Русалка».

Это 6-минутная лента про Пушкина, снятая работавшим над «Лунтиком» и «Тремя богатырями» аниматором Александром Мальгиным, полностью основана на рисунках Шаймарданова. Для этого художник сделал буквально десятки килограммов эскизов. «Русалка» должна стать первой серией целого сезона проекта «МультПушкин». Авторская группа надеется доснять 26 эпизодов.

«Пушкин по отдельности, кроватка по отдельности, которая потом вздрогнула, видите, от его веса. Потом Пушкин лег, надо было отрисовать вот это покрывало, в которое он сейчас себя замотает. Это же все не рисованная анимация», - сказал художник.

По его словам, этот проект — тоже своего рода просветительство и попытка пробудить интерес зрителей к истокам. «Мало ли, вдруг у кого-то это что-то родит, и этот ребенок станет музыкантом, писателем, композитором, просто хорошим человеком», - добавил Игорь Шаймарданов.

Полную версию видеосюжета можно посмотреть здесь.