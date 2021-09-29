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Общество

Путин сообщил о 30 заболевших COVID-19 в его окружении

В окружении Путина коронавирусом заболели 30 человек. Об этом глава государства сообщил турецкому президенту Тайипу Эрдогану после двусторонних переговоров в Сочи, пишет РИА Новости.

В числе заболевших в окружении президента адъютант, с которым он проработал целый день. Путин рассказал, что они заболели из-за того, что поздно ревакцинировались.

Эрдоган отметил, что уже поставил повторную прививку от коронавируса, а Путин посоветовал ему в следующий раз ревакцинироваться вакциной «Спутник».

Напомним, 14 сентября Владимир Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что общался с сотрудником, заболевшим коронавирусом. 23 марта текущего года президент сделал прививку от коронавируса одной из российских вакцин. Побочных эффектов от вакцины у главы государства не наблюдалось, чувствовал он себя хорошо.

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