Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19

11:58, 14 сентября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости.

Ранее глава государства заявил, что в его окружении многие болеют COVID-19. Теперь президенту предстоит соблюдать режим самоизоляции.

23 марта текущего года Путин сделал прививку от коронавируса одной из российских вакцин. Побочных эффектов от вакцины у главы государства не наблюдалось, чувствовал он себя хорошо.

Напомним, 11 сентября Владимир Путин посетил Псковскую область с рабочим визитом. Президент прилетел в Самолву, где участвовал в открытии памятника Александру Невскому. Фоторепортаж с места события смотрите здесь. Стенограмму рабочей встречи Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова читайте здесь.