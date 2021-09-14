Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19
Президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости.
Ранее глава государства заявил, что в его окружении многие болеют COVID-19. Теперь президенту предстоит соблюдать режим самоизоляции.
23 марта текущего года Путин сделал прививку от коронавируса одной из российских вакцин. Побочных эффектов от вакцины у главы государства не наблюдалось, чувствовал он себя хорошо.
Напомним, 11 сентября Владимир Путин посетил Псковскую область с рабочим визитом. Президент прилетел в Самолву, где участвовал в открытии памятника Александру Невскому. Фоторепортаж с места события смотрите здесь. Стенограмму рабочей встречи Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова читайте здесь.
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