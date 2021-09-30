Всемирный день моря празднуется сегодня

08:59, 30 сентября 2021, ПАИ

Всемирный день моря празднуется 30 сентября. Этот день отмечается с 1978 года по решению десятой сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации, пишет calend.ru.

День моря празднуется для привлечения внимания международной общественности к тому, какой ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Важными задачами является повышение экологической безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды.

Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, становятся причиной гибели миллиона морских птиц и 100 000 морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров.

Проведение Всемирного дня моря, который каждый год посвящен определенной актуальной экологической теме, сопровождается различными природоохранными и просветительскими мероприятиями, экологическими акциями и митингами в разных странах мира.