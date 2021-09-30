Михаил Ведерников: для противодействия COVID-19 нужно в два раза больше привитых

15:17, 30 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области разместил в своем Instagram-аккаунте данные о количестве привитых жителей.

По словам главы региона, для уверенного противодействия COVID-19 необходимо в два раза больше привитых. Губернатор призвал убедить родных и близких защитить свое здоровье.

174 225 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19.

Первый компонент прививки сделали 184 125 жителей региона (352 — за сутки). Всего использовано 77,3% поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

Ранее губернатор сообщил, что коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области загружен на 88%.