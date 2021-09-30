На 88% загружен коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области
В Псковской области коечный фонд для больных коронавирусом загружен на 88%, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
По словам главы региона, загрузка коечного фонда растет. Он добавил, что сегодня во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом будут приняты необходимые решения для замедления динамики заболевания.
Согласно последним данным, в Псковской области коронавирусом заболели 50 433 человек.
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