С 4 октября в ряде муниципалитетов Псковской области введут дистанционку

17:10, 30 сентября 2021, ПАИ

С 4 октября в муниципалитетах Псковской области с высокой заболеваемостью все школы, колледжи, а также учреждения допобразования переводятся в формат дистанционного обучения до 11 октября. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперштаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дистанционку введут в Пскове и Псковском районе, Великолукском районе и Великих Луках, а также в отдельных райцентрах - Дедовичах, Стругах Красных, Порхове, Острове, Опочке, Себеже, Бежаницах, Усвятах, Невеле и Новосокольниках. При этом, как и ранее, будут организованы дежурные группы в младших классах.

По словам Михаила Ведерникова, чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун (это может произойти через 2-3 недели), в ближайшие десять дней нужно сделать всё возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции. «Мы в числе трех регионов, которые вызывают особую тревогу. Мы приграничный регион, сложности создает и это. Мы долго и предметно обсуждали меры, которые необходимо принять», - сказал губернатор.