На 3,7% повысят зарплату некоторым категориям бюджетников в России с 1 октября

07:19, 01 октября 2021, ПАИ

С 1 октября в России вступают в силу несколько новых законов и правил, которые затронут многих граждан, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.

На 3,7% будут повышены размеры окладов военных, которые проходят службы по контракту, а также военных срочной службы, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения. Повышение зарплат ждет также некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

С полным перечнем законов, которые вступают в силу с октября, можно ознакомиться здесь.