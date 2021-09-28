Какие законы вступают в силу в России в октябре

15:12, 28 сентября 2021, ПАИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале о важных для граждан нововведениях в октябре. Речь идет о бесплатных прививках в частных клиниках, повышении зарплат военнослужащих и правоохранителей, выплатах на карту «Мир» и других законах.

Бесплатные прививки в частных клиниках

«Отдельное внимание необходимо обратить на закон, который позволит бесплатно сделать профилактическую прививку, включенную в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике», — сказал Вячеслав Володин, отметив, что новая норма позволит гражданам вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют.

Повышение зарплат военнослужащих и правоохранителей

На 3,7% будут повышены размеры окладов военных, проходящих службу по контракту; военных срочной службы; полицейских; таможенников; пожарных; сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, а также некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Общедоступные каналы в интернете

Россияне получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Кроме того, будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения. Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению.

Выплаты на карту «Мир»

Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться россиянам только на карту «Мир». Каждый месяц пособие смогут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Предоставление информации сотовыми операторами

По запросу Роскомнадзора операторы связи должны будут предоставлять некоторые данные об абонентах – юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в частности об используемом или пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. Эти меры позволят бороться с серыми сим-картами.

Защита неквалифицированных инвесторов

«Еще одно нововведение — защита неквалифицированных инвесторов. После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растет и число пострадавших от непродуманных вложений», — отметил председатель Госдумы.

Перед сделками инвесторам нужно будет пройти тестирование, что позволит повысить финансовую грамотность и оценить риски до того, как люди вложат свои денежные средства.

Введение института типовой проектной документации

Получившая положительное заключение госэкспертизы и использовавшаяся при строительстве или реконструкции объекта проектная документация будет признаваться типовой. Сведения о ней будут включать в единый госреестр.

Типовой также признается экономически эффективная проектная документация повторного использования, включенная в госреестр на 1 октября 2021 года.

Изменение в госрегистрации недвижимости

Документы на госрегистрацию недвижимости можно будет подать через нотариуса. Вводятся также сроки для регистрации второго и последующих договоров долевого участия после регистрации ДДУ с первым участником долевого строительства:

- 5 рабочих дней, если заявление в бумажном виде;

- 3 рабочих дня, если заявление в электронной форме;

- 7 рабочих дней при подаче заявления через МФЦ.

Теперь также не ограничивается максимально допустимый размер машино-места.