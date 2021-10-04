Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:57, 04 октября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 797 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 51 176 человек, 43 598 пациентов выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.