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Общество

В общежитиях ПсковГУ продолжаются ремонтные работы

Ремонтные работы продолжаются в студенческих общежитиях Псковского государственного университета. В частности, в корпусе на улице Красноармейской, 1 прошла замена старых деревянных оконных рам на современные пластиковые стеклопакеты, сообщили в пресс-службе вуза.

«В общей сложности поменяли 68 окон, - рассказала заведующая общежитием Татьяна Конаева. - Работы начались во второй половине сентября, справились в короткие сроки - за пару недель. Окна не менялись здесь со времени постройки здания, с 50-х годов прошлого века».

По словам председателя студенческого совета общежития по адресу Красноармейская, 1, студентки 3 курса Института права, экономики и управления направления «Юриспруденция» Ангелины Гороховой, студенты довольны изменениями.

«Раньше в комнатах зимой было холодно, - объяснила она. - Независимо от того, что у нас теплые батареи, в комнатах все равно продувало, а сейчас даже жарко».

«Окна большие, их можно спокойно открывать на проветривание, - делится студентка 5 курса направления «Технология и экономика» Анастасия Лебедева. - И радует, что теперь есть широкий подоконник - это очень удобно».

Как рассказала Татьяна Конаева, в настоящее время продолжается капитальный ремонт в общежитии по адресу улица Люксембург, 6а, на время которого студенты расселены по другим адресам. Уже закуплена новая мебель, которую установят на кухне и в комнатах студентов. Кроме того, приобретены новые газовые плиты. Планируется, что к концу этого года ремонт в общежитии уже может быть завершен.

В общежитии на Красноармейской проживают 130 студентов, которые обучаются на разных направлениях и курсах университета, среди них есть и иностранные ребята, в том числе из Египта, Афганистана, Узбекистана. В общежитии на улице Люксембург проживают 128 студентов.

«Судя по темпам, которыми мы двигаемся, я думаю, что ремонты продолжатся и по другим адресам. Мы будем этому очень рады», - подчеркнула Татьяна Конаева.

Напомним, общежития ПсковГУ - это крупный комплекс, состоящий из двенадцати благоустроенных общежитий, рассчитанных на более 3000 мест, 10 общежитий расположены в Пскове и 2 в Великих Луках.

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