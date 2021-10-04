«Псковская сводка» остается лидером по приросту подписчиков

12:50, 04 октября 2021, ПАИ

Telegram-канал «Псковская сводка» в сентябре стал рекордсменом по приросту аудитории, прибавив за месяц более 300 подписчиков. Об этом сообщается в исследовании ТГ-сегмента Псковской области, которое провёл Telegram-канал «Псковские новости».

«Можно как угодно относиться к информации с ЧП, ДТП, но факт остается фактом: это одна из самых популярных ниш в медиа, которая освоена ещё не до конца», – заметили авторы исследования.

Отметим, в мае «Псковская сводка» стала самым читаемым Telegram-каналом Псковской области.

Напомним, что 15 мая Псковское агентство информации совместно с Telegram-каналом «Псковская сводка» запустило новый видеопроект – «Псковская сводка». Выпуски проекта выходят еженедельно, по субботам. Посмотреть их можно в специальном сюжете здесь.