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Общество

Опубликованы результаты исследования сегмента ТГ-каналов Псковской области

Telegram-канал «Псковские новости» опубликовал очередной свод данных и обзор за сентябрь 2021 года о состоянии дел в псковском сегменте Telegram.

В исследовании отмечается, что ТГ-канал «Псковские новости» продолжает лидировать по индексу цитируемости. Кроме того, канал по сравнению с августом также увеличил общее количество просмотров за месяц и дневной охват публикаций.

Следом идёт «Псковская лента новостей», которая также нарастила индекс цитируемости, но по сравнению с августом несколько просела по просмотрам за месяц и дневному охвату. При этом «Псковские новости», а также ПЛН, «Официальный телеграм Псковской области», К8442 и «Прикладная социопатия» заметно приросли аудиторией.

«Именно эти каналы, при всех их разных взглядах на происходящее, держат руку на пульсе событий области и внимательно следят за текущей повесткой. На эти каналы ориентирована и внешняя, не псковская аудитория, которая отслеживает ситуацию внутри региона», – отметили авторы исследования.

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