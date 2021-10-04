Опубликованы результаты исследования сегмента ТГ-каналов Псковской области

12:32, 04 октября 2021, ПАИ

Telegram-канал «Псковские новости» опубликовал очередной свод данных и обзор за сентябрь 2021 года о состоянии дел в псковском сегменте Telegram.

В исследовании отмечается, что ТГ-канал «Псковские новости» продолжает лидировать по индексу цитируемости. Кроме того, канал по сравнению с августом также увеличил общее количество просмотров за месяц и дневной охват публикаций.

Следом идёт «Псковская лента новостей», которая также нарастила индекс цитируемости, но по сравнению с августом несколько просела по просмотрам за месяц и дневному охвату. При этом «Псковские новости», а также ПЛН, «Официальный телеграм Псковской области», К8442 и «Прикладная социопатия» заметно приросли аудиторией.

«Именно эти каналы, при всех их разных взглядах на происходящее, держат руку на пульсе событий области и внимательно следят за текущей повесткой. На эти каналы ориентирована и внешняя, не псковская аудитория, которая отслеживает ситуацию внутри региона», – отметили авторы исследования.