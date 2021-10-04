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Инфографика

Структура Псковского областного Собрания 7-го созыва в инфографике

Депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва провели свою первую сессию, на которой сформировали структуру регионального парламента и разделили руководящие посты. Согласно предварительным договоренностям между партиями, должности спикера, его заместителей и председателей комитетов достались членам партии «Единая Россия». Должности заместителей в комитетах, работающих на штатной основе, — депутатам-оппозиционерам. Исключением стал лишь справедливоросс Олег Брячак, заявивший, что не намерен работать в Собрании штатно. Газета «Псковская правда» подготовила инфографику, отражающую новую структуру областного парламента.

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