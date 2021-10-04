Структура Псковского областного Собрания 7-го созыва в инфографике

14:31, 04 октября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва провели свою первую сессию, на которой сформировали структуру регионального парламента и разделили руководящие посты. Согласно предварительным договоренностям между партиями, должности спикера, его заместителей и председателей комитетов достались членам партии «Единая Россия». Должности заместителей в комитетах, работающих на штатной основе, — депутатам-оппозиционерам. Исключением стал лишь справедливоросс Олег Брячак, заявивший, что не намерен работать в Собрании штатно. Газета «Псковская правда» подготовила инфографику, отражающую новую структуру областного парламента.