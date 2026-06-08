Мобилизационный резерв: правда и мифы

10:38, 08 июня 2026, ПАИ

Объявлен набор в мобилизационный людской резерв Псковской области. История мобрезерва давняя, уходит своими корнями ещё в советское время и тем, кто когда-то служил, известна и понятна. По большому счёту это возможность совместить отработку полезных для любого мужчины навыков с поддержкой готовности отразить любую угрозу своему дому.



Фото: Кирилл Гавриленко

Фото: Кирилл Гавриленко

Фото: Кирилл Гавриленко

Фото: Кирилл Гавриленко

Фото: Кирилл Гавриленко

Фото: Кирилл Гавриленко

Фото: Кирилл Гавриленко

Фото: Кирилл Гавриленко

Фото: Кирилл Гавриленко









Отвечаем на самые популярные вопросы о мобилизационном резерве.

Что такое мобилизационный людской резерв Псковской области?

Это подготовленные граждане, заключившие контракт и проходящие военные и специальные сборы на территории Псковской области для выполнения задач по защите региона, в том числе объектов критически важной инфраструктуры от БПЛА.

Кто такой резервист?

Это гражданин, который находится в запасе и заключил добровольный контракт с Министерством обороны России о пребывании в резерве. Он совмещает гражданскую работу с воинскими обязанностями, включая регулярные сборы, и получает за это ежемесячные выплаты.

Отправляют ли резервистов в зону СВО или в другие регионы?

Нет, пребывание в составе резерва не предусматривает отправку в зону СВО, мероприятия проводятся только на территории Псковской области.

На какой срок заключается контракт и как долго я буду в резерве?

Первый контракт – на три года. Новый контракт – на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве.

Как часто и сколько длятся сборы?

Военные сборы – не более двух месяцев в год.

Специальные сборы (тренировочные занятия) – не более двух месяцев до трёх раз в год.

Общая система подготовки резерва – до 54 дней в год.

Какие возрастные ограничения для вступления в резерв?

Высший офицер – до 67 лет.

Старший офицер – до 62 лет.

Младший офицер – до 57 лет.

Иное воинское звание – до 52 лет.

Какие требования по состоянию здоровья?

В резерв могут быть зачислены граждане, имеющие категорию годности А (годен к военной службе), Б (годен к военной службе

с незначительными ограничениями) и В (ограниченно годен к военной службе).

Нужен ли профессиональный психологический отбор?

Да, по результатам профессионального психологического отбора требуется первая, вторая или третья категория пригодности для выбранной специальности.

Какое образование нужно для вступления в резерв?

Не ниже основного общего образования (девять классов).

Какие региональные выплаты предусмотрены?

От региона предусмотрена единовременная выплата в размере 150 000 рублей и дополнительная выплата 2 500 рублей в день за участие в мероприятиях.

Какие выплаты предусмотрены Министерством обороны?

Единовременные выплаты при заключении контракта – в зависимости от должности и звания от 2 580 до 6 792 рублей.

Ежемесячные выплаты за пребывание в резерве – от 2 580 до 6 792 рублей (в зависимости от должности и звания).

Ежемесячные выплаты за участие в военных сборах – от 21 467 до 56 999 рублей (в зависимости от должности и звания).

Сохраняется ли зарплата по месту основной работы?

Да, на период прохождения сборов сохраняется заработная плата по месту основной работы.

Сохраняется ли рабочее место на время сборов?

Да, за резервистом сохраняется рабочее место и средняя заработная плата на период участия в военных и специальных сборах.

Каким обеспечением и питанием обеспечивают резервистов?

На весь период пребывания в резерве и участия в сборах предоставляются обмундирование, трёхразовое питание, медицинская помощь и необходимые лекарства.

Предусмотрено ли страхование жизни и здоровья?

Да, жизнь и здоровье резервистов страхуются за счёт средств федерального бюджета на время исполнения обязанностей военной службы.

Оплачивается ли проезд к месту сборов?

Да, проезд к месту проведения сборов и обратно предоставляется бесплатно.

Как стать частью мобилизационного резерва?

Прийти в военкомат по месту воинского учёта или пребывания и подать заявление о поступлении в резерв.

Также понадобится заполнить анкету, предоставить копию паспорта и военного билета, СНИЛС, ИНН, справку о банковских реквизитах.

Затем пройти медкомиссию, тестирование – всё через военкомат. После этого – аттестационная комиссия и заключение контракта о пребывании в резерве.