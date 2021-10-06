Медведь разгромил пасеку в Псковской области

17:59, 04 октября 2021, ПАИ

В деревне Стишково Куньинского района медведь разгромил пасеку, пишет районная газета «Пламя».



Фото: Владимир Федоров



Фото: Владимир Федоров



Фото: Владимир Федоров



Фото: Владимир Федоров







Житель деревни Стишково Владимир Федоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал фотографии погрома, который на его пасеке устроил хищник. Медведь перевернул и разломал несколько пчелиных домиков. По словам местных жителей, медведя видели и в районе деревни Евстигнеево Куньинского района.

Напомним, что в сентябре этого года у деревни Егорьевщина Псковского района охотники застрелили медведя.