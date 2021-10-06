Медведь разгромил пасеку в Псковской области
В деревне Стишково Куньинского района медведь разгромил пасеку, пишет районная газета «Пламя».
Житель деревни Стишково Владимир Федоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал фотографии погрома, который на его пасеке устроил хищник. Медведь перевернул и разломал несколько пчелиных домиков. По словам местных жителей, медведя видели и в районе деревни Евстигнеево Куньинского района.
Напомним, что в сентябре этого года у деревни Егорьевщина Псковского района охотники застрелили медведя.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
06 октября 2021
Губернатор Псковской области обратил внимание на наполняемость сведениями регионального госреестра недвижимости