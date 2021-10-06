«Главная тема»: плюсы и минусы дистанционного обучения

18:38, 04 октября 2021, ПАИ

С сегодняшнего дня – и на неделю – школьники Псковской области перешли на дистанционное обучение. Мера коснулась примерно половины муниципалитетов региона – там, где статистика по коронавирусу хуже, чем в других, и конечно, в первую очередь, – это самые населенные города – Псков и Великие Луки.

Дистанционное обучение – явление, которое и без привязки к коронавирусу не воспринимается однозначно. В «Главной теме» разбираем плюсы и минусы.