Более 22 миллионов рублей получит Псковская область на лекарства для ковидных больных

20:31, 04 октября 2021, ПАИ

Псковская область получит порядка 22,6 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Средства поступят из резервного фонда Правительства России.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, поясняется в сообщении официального портала Правительства РФ.

Решение о выделении регионам средств было озвучено Михаилом Мишустиным ранее, на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего в субъекты РФ на обеспечение бесплатными лекарствами больных с COVID-19 будет направлено более 5,1 млрд рублей. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек.