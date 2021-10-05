Ректор Наталья Ильина поздравила коллектив ПсковГУ с профессиональным праздником

09:39, 05 октября 2021, ПАИ

Преподавательский состав с профессиональным праздником поздравила ректор ПсковГУ Наталья Ильина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

«Всемирный день учителя отмечается сегодня, 5 октября. В Псковском государственном университете работают 423 преподавателя, из них 357 - это специалисты, которые обучают студентов по программам высшего образования, и 66 педагогов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. Педагогический коллектив ПсковГУ - это высококвалифицированные специалисты, которые ежедневно делятся знаниями с молодыми людьми по разным направлениям и сферам деятельности - образование, юриспруденция, медицина, дизан, транспорт, IT, гостиничный бизнес и другие», - отметила ректор.