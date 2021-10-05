Ещё два человека скончались от коронавируса в Псковской области
Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Количество умерших от COVID-19 в регионе за время пандемии увеличилось до 799 человек.
Всего за сутки в регионе коронавирусом заболели 199 человек, выздоровели - 24.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
05 октября 2021
Михаил Ведерников вручил почетную грамоту губернатора коллективу псковской инфекционки
05 октября 2021
Андрей Царев: Введение дистанционки позволит замедлить процесс распространения COVID-19