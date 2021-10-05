Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 200 жителей Псковской области заболели коронавирусом за последние сутки

199 случаев COVID-19 зафиксировано за последние сутки в Псковской области. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Пскове за сутки заболело 58 человек, в Великих Луках — 27. В Псковском районе зарегистрировано ещё 19 случаев, в Невельском районе — 20, в Островском — 16. Общее количество заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 51 375 человек. 

Также губернатор напомнил о важности соблюдения масочного режима. «Напоминаю, что в регионе проводятся рейды и проверки соблюдения противокоронавирусных требований. Их соблюдение сейчас - принципиально важный момент», - отметил Михаил Ведерников и напомнил, что нарушители будут привлекаться к административной ответственности. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

05 октября 2021

Нарушителей правил оборота гражданского оружия наказали в Псковской области
05 октября 2021

Безакцизные сигареты на 9 миллионов рублей пытались провезти через таможню в Себежском районе

05 октября 2021

Андрей Царев: Мы гордимся тем, что псковичка полетит в космос
05 октября 2021

Псковский губернатор поздравил учителей с профессиональным праздником
05 октября 2021

Туманность Кокон сфотографировал астроном-любитель из Пскова
05 октября 2021

Более 175 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
05 октября 2021

Более 550 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
05 октября 2021

Почти 200 жителей Псковской области заболели коронавирусом за последние сутки

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...