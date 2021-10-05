Почти 200 жителей Псковской области заболели коронавирусом за последние сутки

10:38, 05 октября 2021, ПАИ

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199 случаев COVID-19 зафиксировано за последние сутки в Псковской области. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Пскове за сутки заболело 58 человек, в Великих Луках — 27. В Псковском районе зарегистрировано ещё 19 случаев, в Невельском районе — 20, в Островском — 16. Общее количество заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 51 375 человек.

Также губернатор напомнил о важности соблюдения масочного режима. «Напоминаю, что в регионе проводятся рейды и проверки соблюдения противокоронавирусных требований. Их соблюдение сейчас - принципиально важный момент», - отметил Михаил Ведерников и напомнил, что нарушители будут привлекаться к административной ответственности.