Неполадки в соцсетях сказались на работе каждого шестого псковича

14:22, 06 октября 2021, ПАИ

Двое из трех псковичей отметили сбой в работе соцсетей и мессенджеров 4 октября, сообщили в пресс-службе SuperJob.

Неполадки в работе интернет-сервисов отметили 70% жителей Псковской области. Больше всего им не хватало WhatsApp и Instagram. Каждого второго сбои в работе соцсетей и мессенджеров огорчили, а каждого девятого жителя региона они порадовали. Некорректная работа интернет-сервисов помешала работе 15% трудоустроенных псковичей.

В опросах сервиса приняли участие 1600 пользователей соцсетей и мессенджеров. У Facebook Inc. произошел масштабный сбой, который отразился на работе принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Значительная часть пользователей этих сервисов переместилась на другие платформы, из-за чего образовалась нагрузка на «ВКонтакте», YouTube и Telegram.

Отмечается также, что женщины в Псковской области чаще мужчин отмечали перебои в работе соцсетей и мессенджеров. Мужчины же несколько чаще говорили о том, что 4 октября им не хватало общения в Facebook.