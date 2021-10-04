Сбой работы произошёл в Facebook, Instagram и WhatsApp

19:18, 04 октября 2021, ПАИ

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

На сбой в работе Facebook пожаловались 75% пользователей, на сбой в Instagram — более 52%, не смогли работать в WhatsApp более 45% пользователей.

