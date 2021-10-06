Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Вологодской области

18:00, 06 октября 2021, ПАИ

В Вологодской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главного санитарного врача по региону Ирины Кузнецовой.

В документе отмечается, что эпидемическая ситуация по COVID-19 оценивается в регионе как неблагополучная. В связи с этим всем работникам образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания необходимо сделать прививку от коронавируса.

Указанные категории граждан должны до 25 ноября получить компонент или однокомпонентную вакцину, а до 25 декабря – полностью завершить вакцинацию.