Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Вологодской области
В Вологодской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главного санитарного врача по региону Ирины Кузнецовой.
В документе отмечается, что эпидемическая ситуация по COVID-19 оценивается в регионе как неблагополучная. В связи с этим всем работникам образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания необходимо сделать прививку от коронавируса.
Указанные категории граждан должны до 25 ноября получить компонент или однокомпонентную вакцину, а до 25 декабря – полностью завершить вакцинацию.
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