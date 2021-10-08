Возбуждено уголовное дело по факту гибели охотника в Плюсском районе

15:36, 08 октября 2021, ПАИ

СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении охотника, который во время охоты смертельно ранил своего 41-летнего товарища в лесу недалеко от деревни Пеньково. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что 5 октября двое мужчин отправились на охоту недалеко от деревни Пеньково. Охотники ушли далеко друг от друга в разных направлениях. Услышав шум в кустах, второй произвёл выстрел. Стрелявший сам вызвал полицию и скорую.