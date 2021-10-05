Трагедия на охоте произошла в Плюсском районе

20:42, 05 октября 2021, ПАИ

В Плюсском районе от огнестрельного ранения погиб мужчина 1980 г.р., сообщает корреспондент газеты «Плюсский край». По предварительной информации, два охотника пришли в лес на охоту. Один собирался охотиться на кабана, второй – на волка.

Охотники ушли далеко друг от друга в разных направлениях. Услышав шум в кустах, второй произвёл выстрел. Стрелявший сам вызвал полицию и скорую.



Трагедия произошла недалеко от деревни Пеньково. На место происшествия выехала бригада скорой помощи, сотрудники СК и полиции. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины от полученного ранения.