Трагедия на охоте произошла в Плюсском районе
В Плюсском районе от огнестрельного ранения погиб мужчина 1980 г.р., сообщает корреспондент газеты «Плюсский край». По предварительной информации, два охотника пришли в лес на охоту. Один собирался охотиться на кабана, второй – на волка.
Охотники ушли далеко друг от друга в разных направлениях. Услышав шум в кустах, второй произвёл выстрел. Стрелявший сам вызвал полицию и скорую.
Трагедия произошла недалеко от деревни Пеньково. На место происшествия выехала бригада скорой помощи, сотрудники СК и полиции. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины от полученного ранения.
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