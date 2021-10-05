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Происшествия

Трагедия на охоте произошла в Плюсском районе

Из-за плохой видимости (мешали кусты) один охотник убил другого. Фото ПАИ

В Плюсском районе от огнестрельного ранения погиб мужчина 1980 г.р., сообщает корреспондент газеты «Плюсский край».  По предварительной информации, два охотника пришли в лес на охоту. Один собирался охотиться на кабана, второй – на волка.
Охотники  ушли далеко друг от друга в разных направлениях. Услышав шум в кустах, второй произвёл выстрел. Стрелявший сам вызвал полицию и скорую.

Трагедия произошла недалеко от деревни Пеньково. На место происшествия выехала бригада скорой помощи, сотрудники СК и полиции. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины от полученного ранения.

  • Трагедия на охоте в Плюсском районе
    Фото: ПАИ
  • Трагедия на охоте в Плюсском районе
    Фото: ПАИ
  • Трагедия на охоте в Плюсском районе
    Фото: ПАИ
  • Трагедия на охоте в Плюсском районе
    Фото: ПАИ
  • Трагедия на охоте в Плюсском районе
    Фото: ПАИ
  • Трагедия на охоте в Плюсском районе
    Фото: ПАИ
  • Трагедия на охоте в Плюсском районе
    Фото: ПАИ
  • Трагедия на охоте в Плюсском районе
    Фото: ПАИ
  • Трагедия на охоте в Плюсском районе
    Фото: ПАИ
  • Трагедия на охоте в Плюсском районе
    Фото: ПАИ

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