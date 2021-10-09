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Общество

В России за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 968 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб Москвы.

За последние сутки в России выявлено 29 362 новых случая заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 21 049 человек. Всего, по данным на 9 октября, в России выявлено 7 746 718 случаев заражения коронавирусом, 6 840 845 пациентов выздоровело, 215 453 человека умерли.

В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 823 человека.

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