В России за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

12:21, 09 октября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 968 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб Москвы.

За последние сутки в России выявлено 29 362 новых случая заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 21 049 человек. Всего, по данным на 9 октября, в России выявлено 7 746 718 случаев заражения коронавирусом, 6 840 845 пациентов выздоровело, 215 453 человека умерли.

В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 823 человека.