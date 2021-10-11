Новая функция для записи голосовых сообщений появится в WhatsApp
В мессенджер WhatsApp добавят новую функцию для записи голосовых сообщений. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.
Пользователи смогут приостанавливать запись голосовых сообщений, что позволит поместить сообщение в одну запись, а не записывать новое. В интерфейсе появится кнопка паузы.
Новая функция доступна лишь бета-тестерам приложения на платформе iOS. Функция для Android пока еще в разработке.
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