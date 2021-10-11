Новая функция для записи голосовых сообщений появится в WhatsApp

15:56, 11 октября 2021, ПАИ

В мессенджер WhatsApp добавят новую функцию для записи голосовых сообщений. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

Пользователи смогут приостанавливать запись голосовых сообщений, что позволит поместить сообщение в одну запись, а не записывать новое. В интерфейсе появится кнопка паузы.

Новая функция доступна лишь бета-тестерам приложения на платформе iOS. Функция для Android пока еще в разработке.