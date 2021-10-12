Объявлен конкурс на разработку проекта новой школы в Пыталовском районе

11:38, 12 октября 2021, ПАИ

Объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по строительству школы на 165 мест с пристройкой для дошкольных групп на 40 мест в деревне Линово Пыталовского района. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Основная задача проекта — привязка проекта повторного применения аналогичной средней общеобразовательной школы, построенной в селе Байгулово Чувашской Республики, к местным климатическим условиям и топографическим данным. Площадь земельного участка составляет 3,38 га, застройка будет вестись на 2398 кв. метрах. Школа в Линово будет четырехэтажной.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 19 млн 808 тыс. 772,24 рубля. Источник финансирования — бюджет муниципального образования. Проект должен быть готов к 25 декабря 2021 года.

Напомним, в 2022 году в Псковской области начнется модернизация инфраструктуры четырех приграничных районов, в том числе Пыталовского.