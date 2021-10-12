Утраченные картины Густава Климта были воссозданы с помощью нейросети

23:09, 12 октября 2021, ПАИ

Эксперты Google воссоздали три картины австрийского художника, которые сгорели во времена Второй мировой войны. Об этом сообщило интернет-издание «Нож».

Спустя 76 лет эксперты Google воссоздали цвета картин из цикла «Факультетские картины» с помощью нейросетей, обученных на произведениях Климта и научных работах, посвященных творчеству художника.

Платформа Google Arts & Culture запустила онлайн-выставку, посвященную жизни и творчеству австрийского художника Густава Климта. Главными экспонатами коллекции стали работы «Медицина», «Философия» и «Юриспруденция». Эти работы в 1900 году заказал Венский университет.

В последствии заказчик отказался от работ, назвав их «порнографическими» и «порочными». После их продали в частную коллекцию. В 1945 году во время войны полотна сгорели в пожаре, и единственным доказательством их существования остались черно-белые фотографии.