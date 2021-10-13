По 10 тысяч рублей заплатят пожилым москвичам за вакцинацию

12:12, 13 октября 2021, ПАИ

Пожилые москвичи смогут получить компенсацию в размере 10 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. пишет РИА Новости.

Напомним, с 23 июня по 31 декабря 2021 года пенсионеры старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье». В программе могут принять участие и москвичи, которые прошли повторную вакцинацию в этот период.

В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тысяч московских пенсионеров. Начиная с 12 октября вместо подарочных наборов пенсионерам выплатят денежную компенсацию.

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 984 человека - это максимум с начала пандемии.