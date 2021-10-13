Рекордную смертность от COVID-19 зафиксировали в России
За минувшие сутки в России зафиксировано 984 смерти пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровел 21 801 человек.
Всего на 13 октября в России выявлен 7 861 681 случай заражения коронавирусом, 6 916 086 пациентов выздоровело, 219 329 человек умерло.
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13 октября 2021
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