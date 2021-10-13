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Страна и мир

За карантин с российских туристов не будут брать дополнительные деньги в Турции

Зарина Догузова и Мехмет Орсой. Фото Instagram

В ходе рабочего визита в Турцию глава Ростуризма Зарина Догузова  обратилась к Министру туризма республики Мехмету Эрсою и попросила взять под контроль незаконное взимание дополнительной платы с туристов из России за размещение в гостиницах страны во время изоляции, сообщает Рен ТВ.

«Договорились оперативно такое пресекать», – написала она в Instagram.

Догузова рекомендовала российским туристам, которые оказались в такой ситуации, писать ей личные сообщения в социальной сети или же обращаться в Генконсульство России в Анталье.

Ранее Догузова отмечала, что получает «сотни» обращений от туристов с жалобами на то, что в отелях Турции с них пытаются взять деньги за карантин.

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