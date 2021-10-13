За карантин с российских туристов не будут брать дополнительные деньги в Турции

18:53, 13 октября 2021, ПАИ

В ходе рабочего визита в Турцию глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к Министру туризма республики Мехмету Эрсою и попросила взять под контроль незаконное взимание дополнительной платы с туристов из России за размещение в гостиницах страны во время изоляции, сообщает Рен ТВ.

«Договорились оперативно такое пресекать», – написала она в Instagram.

Догузова рекомендовала российским туристам, которые оказались в такой ситуации, писать ей личные сообщения в социальной сети или же обращаться в Генконсульство России в Анталье.



Ранее Догузова отмечала, что получает «сотни» обращений от туристов с жалобами на то, что в отелях Турции с них пытаются взять деньги за карантин.