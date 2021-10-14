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Общество

Профсоюз сообщил о желании ушедших на пенсию из-за пандемии медиков вернуться к работе

Профсоюз работников здравоохранения России поддерживает инициативу министра здравоохранения Михаила Мурашко о возвращении на работу ушедших на пенсию из-за пандемии медицинских работников, пишет ТАСС.

Председатель профсоюза Анатолий Домников сообщил, что многие из медиков хотят снова приступить к выполнению обязанностей. Он рассказал, что на данный момент есть пять вакцин и различные варианты защиты медицинских работников, поэтому он считает возможным удовлетворить желание некоторых коллег.

Домников также пояснил, что в условиях нехватки кадров нужно искать различные решения проблемы.

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