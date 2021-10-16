Всемирный день хлеба отмечается 16 октября

10:10, 16 октября 2021, ПАИ

16 октября отмечается Всемирный день хлеба (World Bread Day). Об этом сообщает портал calend.ru.

Праздник учредили в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем развития сельского хозяйства и его производства. По мнению издания, хлеб — один из самых популярных продуктов в мире.

К этому же событию приурочен и ещё один праздник — Всемирный день продовольствия.