Какое жилье вам подходит? (Тест)

15:25, 15 октября 2021, ПАИ

Многие жители нашего города задумываются о приобретении своего жилья. Но часто возникают различные вопросы: какую квартиру лучше выбрать, в каком доме и в каком районе города? Псковское агентство информации совместно со специализированным застройщиком АО «Псковжилстрой» в игровой форме помогут определиться с выбором будущим новоселам. Пройти тест.

АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.