Еще один дворовый проезд отремонтировали в Пскове

16:42, 15 октября 2021, ПАИ

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Завершился ремонт дорожного покрытия проезда от улицы Индустриальной до выезда между домами №14, 16 по улице Инженерной в городе Пскове. Подрядчик демонтировал старое покрытие и бортовой камень, отфрезеровал дорожное полотно, установил новые колодцы и отрегулировал положение крышек люков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова.

Затем был установлен новый бортовой камень, уложено два слоя асфальта, заасфальтированы пешеходные дорожки, тротуар и подходы к подъездам в жилых домах. В завершение благоустроена зеленая зона, установлены дорожные знаки и «лежачие полицейские».

Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова, работы осуществляла подрядная организация ООО «СпецТрансСервис». Объект отремонтирован в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

В этой муниципальной программе участвуют территории, которые фактически (по межеванию) относятся к улично-дорожной сети, а не к многоквартирным домам. В 2021 году в Пскове отремонтировано 15 муниципальных проездов: у дома №5 по улице Я. Фабрициуса, №21 по улице Я. Фабрициуса, №29 по Октябрьскому проспекту, №44 по улице Л. Поземского, №16 по улице Западной и дома №69б по улице Коммунальной, №54 по улице Коммунальной и дома №6а по улице Западной, у домов № 82, 84, 86а по улице Инженерной, у домов №60, 64 по улице Л. Поземского, у домов №91, 91а, 95 по Рижскому проспекту, у домов №83, 83а по Рижскому проспекту, проезд между домами № 10 по улице Народной и № 22, 26 по Рижскому проспекту, между домами №71, 71а по улице Юбилейной, между домами №45а, 51 по улице Коммунальной, от улицы Школьной вдоль дома №9 по улице Волкова и проезд между домами №12, 16 по улице Инженерной, №4а, 6а по улице Индустриальной.