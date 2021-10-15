В Псковской области спасли привязанную проволокой к дереву собаку

17:39, 15 октября 2021, ПАИ

В Псковской области зафиксирован очередной случай жесткого обращения с животными. В деревне Подграмье Печорского района местные жители нашли привязанную проволокой к дереву собаку, сообщает газета «Комсомольская правда - Псков».

Неравнодушные люди отвязали собаку, которая поначалу была привязана капроновым чулком. Однако на следующий день хозяйка заменила чулок на проволоку. По словам очевидцев, животное даже не могло глотать. Попытки забрать собаку результатов не дали: её снова отвязали, попытались поговорить с хозяйкой, но она категорически отказалась отдавать питомца. «Мы даже слышали, когда отвязали собаку, что она визжала в доме», — рассказала помогавшая в освобождении псковичка и предположила, что животное избили.

Через несколько часов четвероногого удалось забрать при помощи полиции. Печорские волонтеры купили на пожертвования шлейку, сделали необходимые прививки и передали малыша в островский приют «Перезагрузка». «Очень хорошая, но забитая собака. Вздрагивает от малейшего движения, прикосновения. Когда понимает, что бить не будут, очень удивляется», — прокомментировали работники приюта. Волонтёры сообщили, что собаку подлечат и будут искать ей новый дом. На хозяйку уже написано заявление в полицию.

Напомним, этой не единичный случай жестокого обращения с животными в регионе. В июле 14 умирающих кошек поступили в псковский приют «Лесопилка». Животные были упакованы в полиэтиленовые мешки и задыхались от жары. Одна из кошек к приезду в приют уже погибла. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Кроме того, в июле псковичка грозилась выбросить во двор 74 питомцев. Позже были выявлены истощенные животные в квартире другой псковички. Псковский волонтёр приютила котёнка с раздробленной лапой, которую ему придавили хозяева, после чего питомца выбросили. А в Печорском районе пытались утопить в болоте семерых щенят.