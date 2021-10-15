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Бабушка юных читателей в Гдовском районе поблагодарила деревенского библиотекаря

В Гдовском районе читатели поблагодарили деревенского библиотекаря. Фото газеты Гдовская заря

Благодарность от юных книгочеев пришла в адрес библиотекаря из деревни Добручи Екатерины Борнусовой. Своё письмо они прислали в редакцию «Гдовской зари», сообщают наши коллеги-журналисты.

«Обращаюсь к вам с просьбой со страниц районной газеты выразить благодарность Екатерине Борнусовой, которая работает в Добручинской библиотеке.

Я живу в деревне Вейно. Меня можно назвать богатой бабушкой – 6 внуков. Лето ребята проводят у меня. Во время каникул стараемся не только отдыхать от уроков, но и читать детские книги, которые предусмотрены образовательной программой.

Уже более пяти лет в этом деле нам помогает Екатерина Леонидовна. Она подбирает необходимую литературу и выдаёт нам. А если в хранилищах сельской библиотеки этих книг нет, то она привозит их из Гдова.

Благодаря Екатерине Леонидовне мы прочитываем с внучатами почти все произведения для учёбы. Да я и сама с радостью люблю на досуге провести время в компании книги.

Специалист своего дела, доброжелательная, ответственная и внимательная – такой мы знаем Екатерину Леонидовну. От всей души благодарим её за помощь в общении с книгами. Будем очень рады, если её руководство материально поощрит трудолюбивого сотрудника.

С уважением, Александра Аблакулова.

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