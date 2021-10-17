Нарушения правил перевозки пассажиров автобусов выявили в Пскове

18:00, 17 октября 2021, ПАИ

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С начала октября в Пскове выявили шесть нарушений правил дорожного движения в ходе проверки пассажирских перевозок в автобусах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что водители автобусов несут большую ответственность за безопасность пассажиров, которых они перевозят. В связи с этим сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову совместно с представителями комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области регулярно проводят профилактические мероприятия, призванные способствовать соблюдению водителями и должностными лицами всех необходимых норм и условий безопасных перевозок.

К тяжёлым ДТП зачастую приводит нарушение правил дорожного движения, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров в автобусах, имеющих технические неисправности, при которых их эксплуатация запрещена. Также аварии может поспособствовать внесение незарегистрированных изменений в конструкцию автобусов.

«Данные профилактические мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, так как проверка пассажирских перевозок автобусами является одним из приоритетных направлений деятельности ГИБДД в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», – подчеркнули в УМВД.