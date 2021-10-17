Главным фактором при выборе работы россияне назвали уровень зарплаты

19:32, 17 октября 2021, ПАИ

По данным социологического опроса, проведенного среди россиян, самым главным фактором при выборе работы является уровень зарплаты. Данные проведенного специалистами онлайн-университета рентабельного образования Skypro социологического опроса приводит RT.

В перечень из пяти приоритетных факторов также вошли график и условия труда (43 и 35%), моральное удовлетворение (27%) и возможность работать дистанционно (26%).

Кроме того, результаты опроса показали, что востребованность в краткосрочном периоде оказалась популярнее (20%), чем в долгосрочном (12%).

Лишь 11% опрошенных обращают внимание на уровень стресса.

Также к числу незначительных факторов относится простота обучения (12%), соотношение физического и умственного труда (9%), престижность (6%) и социальная значимость (6%).

В исследовании принимали участие 2,2 тыс. человек. В ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.