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Общество

Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Также, по словам министра, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве. Россия уже довела до сведения НАТО информацию об ответных шагах, в связи с высылкой российских дипломатов из Брюсселя.

Ранее НАТО приняли решение сократить число сотрудников дипмиссии РФ при военном альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. На следующий день, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые работники постпредства России принадлежали к «необъявленным агентам разведки».

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