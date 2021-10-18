Определены лучшие вина России

09:38, 19 октября 2021, ПАИ

18 октября на Кубани определили лучшие вина России. Среди ликерных, крепленых вин лучшим признано массандровское «Мускат белый красного камня».

«Мускат белый красного камня» — это визитная карточка «Массандры». Не каждый год эта марка получается. В исключительно удачные года виноград набирает достаточно сахара», - отметил гендиректор АО ПАО «Массандра» Алексей Пугачев.

По его словам, мероприятие — единственный симпозиум виноделов в России. Пугачев подчеркнул, что это профессиональный конкурс, а не «конкурс блогеров и сомелье».

В категории «Крепленые (ликерные) вина» в список лучших вошли «Мускат белый Ливадия» 2013, «Кокур десертный Сурож» 2018, а также десертные красные вина «Бастардо Массандра» 2016 и «Малага Массандра» 2017.

«Кубок СВВР – 2021» является наиболее статусным соревнованием российской винодельческой продукции из основных винодельческих регионов (Дагестана, Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Ростовской области и Нижней Волги).

«Массандра» — первая в России винодельня, имеющая лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.