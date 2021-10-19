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Премия "Народное признание"

Поступила первая заявка на премию «Народное признание – 2021»

В редакцию Псковского агентства информации поступила первая заявка на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». На награду в номинации «Талант» претендует писательница из Островского района Ирина Васильева. Они самостоятельно выдвинула себя на соискание премии.

Ирина Васильева живет в деревне Богданово и является автором трех детских книг («Девочки», «Школа для собак», «Ох уж эти детки») и одной взрослой («До капельки жизни»).

По словам женщины, все книги изданы с присвоением необходимых кодов, в том числе ISBN, экземпляры отправлены в Российскую книжную палату, а обязательная электронная копия — в Российскую государственную библиотеку и в ТАСС.

«Школа для собак» и «Ох уж эти детки» увидели свет благодаря программе «Новые имена современной литературы», обе книги вписаны в каталог современной литературы», - отметила Ирина Васильева.

Островская писательница является членом Российского союза писателей с декабря 2015 года. Финалистка конкурса «Поэт года 2015» в номинации «Детская литература».

Приём заявок на соискание премии «Народное признание» продлится до 6 декабря. Отправлять их следует по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 11 номинациях:

«Открытие» - для бизнес-проектов и компаний, заявивших о себе на псковском рынке в 2021 году;

«Наша марка» - для  предприятий, чья продукция завоевала доверие псковичей;

«Сервис» - для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Бизнесмен года» -  для руководителей крупного, среднего и малого бизнеса Псковской области;

«Рекорд» - для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» -  для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - для тех, кто совершил героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - для авторов оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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