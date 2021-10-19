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Премия "Народное признание"

Глава Псковской таможни: «Народное признание» – возможность показать, что у нас много порядочных людей

Премия «Народное признание» — возможность показать, что в Псковской области много хороших, порядочных людей. Об этом заявил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, необходимо показывать именно всестороннюю жизнь, что в Псковской области есть масса героев, «которых мы не видим каждодневно, про них, может быть, не рассказывают средства массовой информации». «Вот, пожалуйста, это один из вариантов, когда можно донести, что у нас целая масса очень порядочных, хороших людей, которые в жизни могут стать героями, в самой рядовой ситуации», - сказал он.

Игорь Ерошин отметил, что раньше постоянно показывали обществу героев, рассказывали о достижениях людей разных профессий — от обычной доярки до космонавта, от простого рабочего до учёного. Они были примером для молодого поколения. «У нас есть огромное количество людей — пожарные, моряки, учёные, космонавты, обыкновенные водители, люди, которые стоят на производстве у станка. Если мы будем этих людей позиционировать, показывать молодёжи, что есть обычные люди, которые живут счастливой жизнью, у них хорошая работа — такие положительные герои они с яркими солнечными глазами ходят на работу, с радостью её делают. Это будет хороший пример для молодёжи, что не только деньги и бизнес главное в этой жизни», - добавил он.

О народном голосовании за претендентов на награду Игорь Ерошин заявил, что это самое строгое жюри. «Это самое народное признание, народная благодарность», - подчеркнул он.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание» стартовал 18 октября и продлится до 6 декабря. Отправлять их следует по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 11 номинациях:

  • «Открытие» - для бизнес-проектов и компаний, заявивших о себе на псковском рынке в 2021 году;
  • «Наша марка» - для  предприятий, чья продукция завоевала доверие псковичей;
  • «Сервис» - для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;
  • «Бизнесмен года» -  для руководителей крупного, среднего и малого бизнеса Псковской области;
  • «Рекорд» - для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;
  • «Защита» -  для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;
  • «Поступок» - для тех, кто совершил героический, достойный всеобщего уважения поступок;
  • «Талант» - для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;
  • «Призвание» - для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;
  • «Инициатива» - для авторов оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;
  • «Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

 

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