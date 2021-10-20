Путин обсудит с кабинетом министров предложение о введении нерабочих дней в России

09:35, 20 октября 2021, ПАИ

20 октября в 13:00 президент проведет совещание с кабинетом министров, на котором будут обсуждать предложение введения нерабочих дней в России, пишет «Говорит Москва» со ссылкой на журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Журналист сообщил, что глава государства обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом и предложение Татьяны Голиковой о введении девятидневных выходных, которая доложит Путину о ситуации с заболеваемостью в стране.

19 октября на президиуме координационного совета правительства вице-премьер предложила установить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Инициативу поддержал премьер Михаил Мишустин.