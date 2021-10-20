До +16 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 октября
21 октября в Псковской области ожидается облачная погода, дожди, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов. Ветер южных направлений 9-14 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
Ранее псковичей предупреждали об усилении ветра.
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